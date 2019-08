Open arms, Bergamini (FI): Braccio di ferro su pelle migranti e italiani, perdono tutti

Agenpress. “E’ certo che l’Italia non può farsi carico da sola di tutti i migranti irregolari che arrivano sulle nostre coste, ma il braccio di ferro che si sta consumando ormai da 18 giorni sulla pelle dei migranti della Open Arms e dei cittadini italiani è davvero squallido. Da qualunque parte politica si guardi a questa vicenda, ne escono tutti sconfitti.

È intollerabile pensare di fare una prova di forza su ogni barcone che si avvicina alle coste italiane piuttosto che sedersi – anzi, imbullonarsi – ai tavoli europei per ridefinire da zero le regole sulla gestione dei flussi migratori e non alzarsi da lì fino a quando non ci si è riusciti.

Una politica dell’immigrazione ondivaga frutto di divisioni inconciliabili nel governo rischia di far naufragare tutti gli sforzi fatti fino ad ora per difendere la sovranità italiana”.

Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.