Renzi: “Sono pronto a sfidare Salvini alle elezioni nel collegio di Firenze o in quello di Milano, scelga lui”

Agenpress. L’allarme della Bundesbank sull’economia tedesca e sul crollo della produzione industriale costituisce un problema enorme per l’Italia. Enorme. Anche per questo non voglio rischiare per colpa delle elezioni anticipate l’aumento dell’IVA al 25%.

Non sarebbe soltanto recessione: sarebbe un disastro peggiore del 2011. Prima i risparmi degli italiani, poi le ambizioni di Capitan Fracassa – dichiara Matteo Renzi -.