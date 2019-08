Crisi, il presidente Mattarella riceve il Sottosegretario Merlo per le consultazioni

Agenpress. Oggi in mattinata alla Camera dei Deputati, poi nel mio studio al ministero degli Esteri e da lì, nel tardo pomeriggio, al Quirinale per le consultazioni con il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella”. Lo dichiara in una nota il Sottosegretario agli Esteri, Sen. Ricardo Merlo, fondatore e presidente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero.

“A colloquio con il capo dello Stato – spiega Merlo – ho sollevato i temi più cari agli italiani nel mondo. In particolare, mi sono soffermato su quello che riguarda il voto all’estero, comunicando al presidente Mattarella di avere lavorato per avviare una riforma durante questo ultimo anno, con l’obiettivo di mettere in sicurezza il sistema con cui votano i nostri connazionali residenti oltre confine”.

“Ho chiesto, altresì, al presidente Mattarella, nella sua qualità di garante della Costituzione, che nel caso si dovesse andare al voto anticipato, se dunque gli italiani nel mondo dovessero tornare a votare con l’attuale sistema, vengano garantite tutte le misure e vengano previsti tutti i controlli necessari – conclude il presidente del MAIE – per cercare di rendere il meccanismo elettorale più trasparente e sicuro”.