Dazi. Trump: “Non abbiamo bisogno della Cina. Persi mld di dollari”

Agenpresds – I dazi cinesi non rallenteranno l’economia americana. Lo afferma Peter Navarro, consigliere per le politiche commerciali di Donald Trump, dopo che Pechino ha annunciato nuovi dazi su 75 miliardi di dollari di prodotti Made in Usa. “L’ammontare su cui sono state imposti dazi non è materiale in termini di crescita macro”, dice Navarro in un’intervista a Fox.

“Il nostro paese ha perso stupidamente miliardi di dollari con la Cina su molti anni. Ci hanno rubato proprietà intellettuale. Non consentirò che succeda. Non abbiamo bisogno della Cina. Risponderò ai dazi della Cina nel pomeriggio”, Donald Trump.