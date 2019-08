Renato Brunetta: “L’Italia populista ha lasciato il paese più povero di prima”

Agenpress. Per un nuovo governo la strada non è affatto in discesa. Anche se la Banca Centrale Europea ha promesso una nuova ondata di stimoli monetari, il debito italiano rimane a livelli troppo elevati, soprattutto considerando la crescita zero che attanaglia il paese.

Questo il motivo per il quale gli spazi di manovra fiscali risultano presso…ché nulli per qualsiasi esecutivo. L’Italia ha quindi bisogno di riforme più strutturali e non di statalismo e assistenzialismo, come ha scritto anche Ferdinando Giuliano sia su Bloomberg che su Repubblica, criticando l’avvento di un possibile governo tra Cinque Stelle e Partito Democratico che hanno, secondo l’autore, due visioni completamente antitetiche della società e dell’economia, impossibili da conciliare.