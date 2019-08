Governo. Corrotti (Lega): “Conte-bis salva Zingaretti nel Lazio”

Agenpress. “L’accordo di governo tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico sarà lo stesso che salverà Zingaretti dalla sua poltrona di governatore del Lazio, dove le due compagini già collaborano da tempo su molti temi.

Infatti, se prima poteva contare solamente su due “stampelle”, ora ci sarà un intero partito a correre in suo supporto in caso di necessità. Un vero affare per il Pd e il suo segretario che continua a preferire qualche poltrona in più agli interessi degli italiani e dei laziali.”

Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio.