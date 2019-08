Sen. Domenico Scilipoti Isgrò (FI): “Governo gender: Salvini mediti”

Agenpress. “Pare cosa fatta, salvo sorprese, la nascita del governo giallo rosso, esecutivo di estrema sinistra, illiberale, giustizialista ed ostile ai valori cristiani.

E’ un modello politicamente “gender” visto che una componente, i 5 Stelle, ha cambiato a suo piacimento con fluidità. “sesso” ed identità politica, passando dal letto leghista a quello del Pd.

Tuttavia, se questo è accaduto, Salvini deve meditare sulle sue scelte. Non basta ed è infantile gridare allo scippo internazionale. Piuttosto guardi a tempi e scelte discutibili, a valutazioni politicamente intempestive, a mancanza di strategia.

In quanto a Forza Italia. Ineccepibile la richiesta di andare al voto, come saggiamente ha sollecitato il Presidente Berlusconi. Tuttavia è lecito porsi una domanda: Salvini, nel corso delle consultazioni, (mutatis mutandis il discorso vale per la Meloni) non ha mai citato il centro destra unito.

Forza Italia ha il dovere di considerare queste circostanze per il futuro. Non può morire leghista avendo una storia ed un patrimonio politico da difendere con onore. In più, Salvini , secondo quanto riportato da Di Maio, e non smentito, è arrivato ad offrire ai 5 Stelle la poltrona di premier.

Altro che…. modello Scilipoti. Chi scrive è stato sempre coerente. Forza Italia, dunque, apra al suo interno un dibattito aperto coinvolgendo esponenti locali, associazioni, movimenti”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.