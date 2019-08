Sen. Domenico Scilipoti Isgrò (FI): “Salvini come Masaniello e la limonata”

Agenpress. “La crisi di governo ha dato torto a Matteo Salvini il quale ben farebbe a leggere la storia del rivoltoso napoletano Masaniello che diede vita ad un’ insurrezione per motivi fiscali (corsi e ricorsi), venne acclamato dalla piazza e al massimo momento di gloria, fu invitato a Palazzo dove, secondo leggenda, gustò una galeotta limonata ( il potere?).

Dopo la limonata, Masaniello ebbe dieci giorni di follia, al termine della quale era ossessionato da complotti , e alla fine, venne ucciso abbandonato da tutti. In verità, fu riabilitato, qualche tempo dopo, dai napoletani.

Morale: Salvini non ha gestito una situazione favorevole, riuscendo nell’ impresa di rivitalizzare due debolezze come 5 Stelle e Pd. Matteo Salvini non ha dimostrato lungimiranza , strategia e cultura politica. Forza Italia, pertanto, segua la sua storia e la tradizionale visione moderata e liberale. Provi, verso Salvini, con la evangelica correzione fraterna, ma, Scrittura alla mano, la correzione ha un limite.

Esiste una fascia di elettori, di ispirazione cristiana, che non vanno a votare, perchè non si identificano in nessuna delle attuali offerte politiche. E’ necessario procedere ad una sintesi che respinga gli estremismi e il modo non rispettoso dei diritti umani con il quale Salvini ha gestito i migranti e dall’ altra il probabile atteggiamento anti cristiano del nascente governo. In ogni caso, ogni opposizione in Parlamento sia ferma, ma sempre costruttiva.”

Lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.