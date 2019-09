Tokio è la città più sicura al mondo. Al 4° posto Amsterdam, al 20° Milano, al 30° Roma

Agenpress – La capitale giapponese ha raggiunto le posizioni di vertice nel settore della prevenzione dei disastri naturali, il basso livello di attacchi informatici, e i tassi di criminalità estremamente ridotti. Nella classifica Tokyo precede Singapore e l’altra città giapponese di Osaka.

Per la terza volta consecutiva Tokyo si piazza al primo posto nella classifica delle città giudicate più sicure al mondo. Lo ha stabilito l’indagine biennale del settimanale britannico Economist, avviata per la prima volta nel 2015, che quest’anno ha monitorato 60 città, utilizzando un numero analogo di parametri distribuiti in quatti campi principali campi: dal digitale, alla salute, il livello di infrastrutture, e la sicurezza personale.

La prima città europea è Amsterdam, al quarto posto, mentre per l’Italia Milano e Roma si piazzano rispettivamente alla 29/ma e 30/ma posizione. Al fondo della classifica tra le 60 città prese in in considerazione, la capitale nigeriana Lagos, e Caracas, al 59/mo posto.