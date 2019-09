Bellanova nuovo ministro dell’Agricoltura, Gallinella: “Auguro un buon lavoro al neo ministro”

Agenpress. “Auguro un buon lavoro alla neo ministro delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, comunicandole che mi rendo sin da subito disponibile per fornire un eventuale supporto per ciò che concerne il mondo agricolo, delle associazioni e delle aziende, con il quale in questi anni ho collaborato proficuamente insieme ai colleghi della commissione Agricoltura, da me presieduta” – commenta il deputato 5Stelle, Filippo Gallinella.

“Molti saranno i temi da affrontare, ma altrettante le cose che dovranno essere portate avanti: dalla riforma della PAC a quella della pesca, dalla lotta alla contraffazione, ai diversi decreti attuativi da completare e firmare, compresa la sburocratizzazione del settore, senza dimenticare l’impegno costante rivolto ad un’agricoltura più sostenibile e al benessere animale, fino ad arrivare al contenimento dei danni da fauna selvatica che stanno interessando il comparto primario.

L’auspicio – conclude Gallinella – è quello di creare una fattiva collaborazione tra le parti in questo nuovo momento politico”.