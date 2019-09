Conte bis, Bagnasco (FI): “il nuovo governo ha le stesse caratteristiche del precedente, entrambi non sono stati eletti dagli italiani”

Agenpress. “Dobbiamo dire con estrema chiarezza che il governo precedente, ha le stesse caratteristiche di questo governo giallorosso. Entrambi i governi non sono stati eletti dagli italiani: non siamo andati in piazza per gli uni, e non andremo in piazza per gli altri. Non condividevamo le idee degli uni, e condividiamo ancora molto meno le idee di questi.

L’opposizione dura la faremo in aula visto che l’unione tra i grillini ed il Partito Democratico è fatta di enormi contraddizioni che stanno emergendo prima di cominciare. Abbiamo appreso, infatti, devo dire, con grande piacere e anche con un pochino di stupore, che la nuova ministra delle infrastrutture, Paola De Micheli, ha deciso di seguire la linea, che Forza Italia ha sempre rivendicato, che è quella a favore sia della Tav che della Gronda, e l’ha fatto con estrema chiarezza.

C’è solo un piccolo particolare, che al governo del paese ora, non c’è solo il Pd, ma ci sono anche i 5stelle, che confermano le stesse identiche idee, e le ribadiscono, che aveva il ministro Toninelli. Bene, questa ci lascia ancora una volta esterefatti ma non è il momento di stupirsi, abbiamo visto in questo ultimo mese di tutto e di più e speriamo che questa volta i fuochi artificiali, portino a fatti positivi per il nostro paese che in questo caso, per la Liguria, con la Gronda e la Tav, sicuramente Forza Italia, ieri come oggi, ha la stessa posizione e non smetterà di portarla avanti, con la convinzione di essere nel giusto quando chiede lo sviluppo del nostro paese” – .

Così il deputato di Forza Italia Roberto Bagnasco, a margine dell’appuntamento annuale del Campus Everest a Giovinazzo.