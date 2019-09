Rita Cavallaro (Spraynews.it): Meglio il blu elettrico della Bellanova che aver indosso solo ipocrisia

Agenpress. Nei social dove ormai serpeggia il germe del sovranismo più becero, quello dei porti chiusi e del colpo di Stato del nuovo governo giallorosso. Il gioco si è fatto duro quando Pd e 5 Stelle hanno trovato la quadra per il nuovo Esecutivo e il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha fissato il giuramento alle 10 dello scorso giovedì, infrangendo così i sogni delle frotte leghiste che ancora speravano di andare al voto per prendere “pieni poteri”.

I duri più puri hanno riversato tutta la loro frustrazione, giovedì alle 10, sul neo ministro delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova. Ovviamente sui social. Critiche irripetibili sul vestito, con insulti sessisti e paragoni con il tailleru sexy della Boschi, la quale scelse lo stesso blu elettrico quando partecipò al giuramento nel governo Renzi. – Così scrive il condirettore di Spraynews.it Rita Cavallaro -.

Infine centinaia di post sul titolo di studio perché, che vergogna, un ministro con la terza media l’Italia non se lo merita. E fa sorridere che il contegno non sia mancato neppure a chi ha fatto politica e dovrebbe rispettare l’avversario almeno sul piano umano. Come Daniele Capezzone, uno che dalla Rosa nel pugno ha dato un pugno alla rosa passando per Berlusconi e arrivando oggi a Salvini.

“Carnevale? Halloween?”, ha twittato Capezzone per deridere una donna che, a differenza sua, non si è laureata perché proveniva da una famiglia più umile di quella dell’ex radicale, con la maturità classica nel costoso collegio privato De Merode di piazza di Spagna e un’esperienza alla prestigiosa Luiss senza però riuscire a prendere l’agognato titolo. Se non altro la Bellanova ha seguito un solo cammino politico, da bracciante nei campi ha lottato nel sindacato contro il caporalato e non è mai salita sul carro del vincitore per una poltrona. Prima i Ds, poi l’Ulivo, infine il Pd, che le ha dato il ruolo di viceministro allo Sviluppo economico nei Governi Renzi e Gentiloni e oggi il Dicastero delle Politiche Agricole.

Lei stessa non si è scoraggiata davanti agli insulti, anzi ha reagito con un post: “La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata. Sincera come una donna”.

In questi giorni abbiamo sentito di tutto: chi non sapeva che il ragazzo che l’ha accompagnata al giuramento fosse in realtà il figlio addirittura ha insinuato che fosse una sorta di toy boy e che, ironicamente, stava con lei proprio “per amore”.

Ciò che dovrebbe interessare a tutti è quello che la Bellanova sarà in grado di fare. Dovreste giudicare il suo operato dopo, non prima senza sapere neppure chi è e soltanto perché non ha lo “stile” di Belen Rodriguez.

