Palozzi-Ciacciarelli: nasce gruppo “Cambiamo” nel Lazio. Primo gruppo regionale in Italia

Agenpress. “Dopo l’addio da Forza Italia, con soddisfazione annunciamo che sta per nascere il gruppo “Cambiamo! Nella regione Lazio”.

Così, in una nota, Adriano Palozzi, consigliere regionale del Lazio e uno dei fondatori, insieme al presidente Giovanni Toti, di “Cambiamo”, e Pasquale Ciacciarelli, consigliere regionale del Lazio e presidente della V Commissione – Cultura, spettacolo, sport e turismo.

“Siamo molto orgogliosi di essere i primi in Italia a dar vita a una rappresentanza del movimento del presidente Toti all’interno di una istituzione regionale. E’ il segno tangibile che insieme a quadri, simpatizzanti ed esponenti del Lazio, stiamo operando con impegno e concretezza per la costruzione e il radicamento di un percorso innovativo e ambizioso, che veda al centro i cittadini e i territori.

Un percorso – aggiungono Palozzi e Ciacciarelli – che procede spedito in tutta Italia e che, siamo convinti, vedrà presto i suoi frutti, con l’adesione di tanti amministratori che andranno a costituire i gruppi regionali, provinciali e comunali. Per quanto riguarda il Lazio, a livello politico, abbiamo già avviato una serie di riunioni per la composizione di un coordinamento regionale aperto e partecipato, così come a livello istituzionale continueremo la nostra opposizione netta e trasparente nei riguardi dell’inesistente amministrazione del presidente Zingaretti: amministrazione che ha fallito in tutti i settori chiavi della macchina regionale”.