Cuperlo (PD): “Salvini ha voluto una crisi a ridosso di Ferragosto convinto di disporre a piacimento delle istituzioni”

La sua è stata una mossa azzardata risoltasi in uno scalciare disperato. A quel punto c’erano due strade, entrambe legittime. Precipitare il Paese verso le urne ma in una situazione drammatica dell’economia e delle condizioni di milioni di famiglie, con una manovra da fare e l’aumento dell’Iva.

Oppure verificare l’esistenza di una maggioranza diversa in grado di imbastire un nuovo governo per il resto della legislatura. Abbiamo scelto la seconda via. Ora la sfida è risultare credibili nella discontinuità che abbiamo richiesto.