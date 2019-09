Morte operai a Pavia. Paolo Capone, Leader UGL “Basta stragi nei luoghi di lavoro, il Governo intervenga”

Agenpress. “Ennesimo agghiacciante incidente mortale sul luogo di lavoro che ha coinvolto 4 operai in Lombardia. Ora più che mai serve un’azione forte da parte del Governo, è quindi necessario un intervento tempestivo per porre fine a queste stragi silenziose. Non possiamo più restare a guardare.”

Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito all’incidente sul lavoro avvenuto oggi in un’azienda agricola ad Arena Po (Pavia). “I numeri parlano chiaro: nel primo semestre del 2019 ci sono stati 482 decessi, il peggior dato dal 2016.

Occorrono più controlli, una maggiore formazione e diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto in quelli più a rischio. L’UGL è in tour con la manifestazione “Lavorare per Vivere” volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul triste fenomeno.”