Governo senza toscani, Boschi: “Spero che non sia un attacco a Renzi”

Agenpress. Maria Elena Boschi spera che l’assenza di toscani nel nuovo governo non sia un segnale politico. E soprattutto “non sia semplicemente un modo per colpire Renzi e il nostro gruppo, perché credo che non sia giusto e non se lo meritino i cittadini della nostra regione”.

Simona Bonafè, Francesco Bonifazi e il sindaco di Firenze, Dario Nardella, escono allo scoperto. “Dispiace che per vendicarsi della stagione renziana, il Pd abbia cancellato tutta la Toscana dai ruoli di governo. Abbiamo vinto ovunque in Toscana, siamo il primo partito: non meritavamo questo trattamento. Buon lavoro al governo”, twitta Bonifazi.