Gualtieri. Mai più scontri con l’Europa. Ok reddito cittadinanza, non faremo mai la flat tax

Agenpress – “Il tempo degli scontri con l’Europa è finito, si apre una fase nuova”, assicura infine il neoministro dell’Economia, il neo ministro Pd all’Economia Roberto Gualtieri, aggiungendo con questo governo “l’Italia torna ad essere protagonista in Europa, riprende il ruolo che le spetta come Paese fondatore che ha delle idee, imposta la sua visione dell’Ue come percorso per migliorare, cambiare, renderla più adatta ad affrontare le sfide del nostro mondo”.

Il reddito di cittadinanza “sarà confermato” dal nuovo governo che condurrà “una verifica del suo funzionamento insieme alle parti sociali” che “può aiutare a migliorarlo”, mentre boccia definitivamente la flat tax: “Assolutamente sì, archiviata, non la faremo mai”.

“Dava tanto a chi ha di più, mentre noi siamo il governo degli asili nido, degli investimenti e della riduzione delle imposte ai più deboli. Era ingiusta, sbagliata, insostenibile e incostituzionale perché violava la progressività, oltretutto alla base del modello sociale europeo insieme al welfare”, afferma Gualtieri sempre sulla flat tax, intervistato da Repubblica.

Per quanto riguarda quota 100, il ministro precisa: “In un quadro di risorse scarse l`intervento sulle pensioni andava fatto in modo diverso; ma è sbagliato modificare costantemente le regole del gioco in materia previdenziale. Quota 100 ha una durata triennale e l`orientamento è lasciare che vada a esaurimento”.

Gualtieri poi promette di sterilizzare l’aumento dell’Iva, ricordando che è un “impegno del governo”, mentre esclude categoricamente una “patrimoniale”. Sugli 80 euro “che il governo Conte uno voleva cancellare”, dice: “con il Governo Conte due resteranno in vigore”.”Noi abbiamo intenzione di lavorare a una ampia riforma fiscale per sostenere i redditi medi e bassi ma per farlo ci vorrà del tempo”.