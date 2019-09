Lorenzo Cesa (UDC): siamo per un Centro moderato che rappresenti valori cristianità ed europeismo

Agenpress. L’UDC dalla sua festa nazionale ha ribadito con orgoglio l’importanza di un centro moderato che rappresenti i valori della cristianità e dell’europeismo, valori che per decenni hanno trovato casa nella Democrazia Cristiana e che oggi albergano in tante associazioni in tanti singoli in tanti liberi pensatori che sono rimasti fedeli a quei valori.

Crediamo ci sia bisogno oggi più di ieri visto il nuovo governo fortemente spostato a sinistra di una forza equilibrata che garantisca un apporto di concretezza e affidabilità e che non ceda al richiamo di una piazza che manifesta “contro” e non “per” incalzare questa neo compagine governativa sui temi che più ci sono a cuore: flat tax, taglio del cuneo fiscale, sostegno alla famiglia con l’introduzione del quoziente famigliare.

Ci batteremo affinché nel centro destra ci sia ancora l’agibilità politica per proseguire queste battaglie.

Così in una nota il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa.