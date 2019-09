Nasce a Fidenza (Pr) il gruppo consiliare “Cambiamo!”

Agenpress. “Cambiamo!” arriva nel Consiglio comunale di Fidenza, cittadina del Parmense. Ieri il consigliere Giuseppe Comerci ha annunciato che formerà il gruppo consiliare “Cambiamo!” all’interno del parlamentino fidentino.

Comerci, insieme a Francesca Gambarini, è stato uno dei primi ad aderire nel Parmense al progetto politico del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “Mi sono ritrovato subito nelle idee di Giovanni Toti e nel suo modo di fare politica concreto che non guarda tanto ai simboli ma alle persone e alle cose da fare con una linea politica chiara – spiega Comerci – .

Porteremo anche a Fidenza la concretezza del governatore della Liguria, continuando a lavorare con i cittadini e per i cittadini, senza più i limiti che ormai ci poneva il rimanere in un partito come Forza Italia”. “Con la nascita del gruppo consiliare “Cambiamo!” all’interno del Consiglio comunale di Fidenza, iniziamo a strutturarci sul territorio – commenta Francesca Gambarini, componente del comitato nazionale del movimento – .

A breve nasceranno i circoli su tutto il territorio provinciale. Diverse persone ci stanno contattando per partecipare a questo progetto e costruire insieme una nuova casa dei cattolici, dei liberali e dell’Italia che lavora e produce. Per quanto ci riguarda, il nostro lavoro per il territorio, che non si è mai fermato perchè a noi non interessano i simboli ma i fatti, ma, anzi, sta proseguendo con ancora più passione ed entusiasmo”.