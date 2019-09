Verdi Liberali. Il 20 Settembre al Capranichetta, gli Stati Generali dei Liberali con grande adesione di movimenti e associazionismo

Agenpress – Il 20 settembre dalle 9:30 al Capranichetta in Piazza Montecitorio avranno luogo gli Stati Generali dei Liberali, un incontro aperto, organizzato da un gruppo trasversale di persone movimenti e associazioni, tutte di ispirazione liberale, che ha visto una ampissima adesione di soggetti. Oltre ad importanti ospiti politici (Partito Liberale Italiano, Energie Per Italia, Popolari per Italia e altri) ci sarà una eccezionale partecipazione di associazioni.

Hanno confermato la loro presenza, oltre noi Verdi Liberali Italiani che siamo fra i promotori della iniziativa, anche associazioni e movimenti quali: Cittadini!, Stato Minimo, Movimento Animalista, Evoluzione Liberale, Liberali Moderati per l’Italia, Istituto Liberale, Movimento Professione Puglia 2020, Italia Cuore D’Europa, QuelloCheDavveroConta, Protagonismo Liberale, Ragione&Libertà, Comitato Ambientalista e Animalista, Movimento Federale e altri che interverranno a titolo personale.

Sarà un importante momento di dialogo e confronto con la speranza di dare vita a una nuova scintilla unita del liberali e del liberalambientalismo.