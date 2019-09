Bimbo morto in auto. Meloni (FDI). Vergogna mancanza legge per dispositivo seggiolino

Agenpress – “Non so se questa tragedia si poteva evitare, magari se anche la legge fosse entrata in vigore questa famiglia non si sarebbe dotata subito del dispositivo, ma magari sì e questa cosa mi fa uscire pazza”.

Lo afferma Giorgia Meloni a Rtl 102.5. Però “penso che sia una vergogna che la politica in un anno non sia riuscita a scrivere un decretino che ci voleva mezza giornata perché un bambino non vale abbastanza per le statistiche sul consenso, quindi si occupa di altre cosa. Sono molto arrabbiata come madre e mi sento impotente come politico”.

“Spero che questo svegli qualcuno, faccio un appello al Ministro De Micheli a scrivere uesto decretino, anche lei è una mamma quindi spero sia sensibile. Ho letto che l’UE ha dei dubbi perché sono solo nove i bambini morti in Italia, loro che fanno le leggi su qualsiasi cosa, compreso sulla pizza cotta o meno al forno a legno. Il mio sogno è che noi si faccia da capofila di una normativa di questo tipo e si arrivi ad averli in dotazione. Da qualche parte bisogna partire altrimenti non ci si arriva mai”.