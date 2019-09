Agenpress. “La sospensione del fake Salvini da parte del gruppo Lega Toscana dopo le gravissime dichiarazioni sessiste è una decisione di cui mi compiaccio.

Forza Italia con gli alleati di centrodestra ha programmi molto seri e ambiziosi per lo sviluppo della Toscana che non possono essere ridicolizzati da affermazioni che non stanno né in cielo né in terra”.

Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.