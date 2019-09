Torino. Violenze durante uno sgombero, polizia esegue 11 arresti nelle file degli anarchici

Agenpress – La polizia di Torino sta eseguendo in Piemonte, Lombardia e Sardegna misure cautelari nei confronti di diversi militanti anarchici per gli episodi di violenza verificatisi il 9 febbraio durante lo sgombero del centro sociale Asilo. Le accuse per gli indagati sono di lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e imbrattamento. Sono in corso anche diverse perquisizioni.

Le indagini hanno coinvolto le questure di Milano, Ravenna, Sassari, Trento e Cuneo. Sono in corso inoltre, con il coordinamento della Direzione centrale della Polizia di prevenzione, diverse perquisizioni.

Le misure di questa mattina si aggiungono agli 11 arresti eseguiti la sera della manifestazione anarchica che aveva scatenato la guerriglia in città danneggiando bus e auto, bloccando il traffico nel tentativo di riconquistare l’asilo occupato. Gli arrestati di quel giorno erano stati tutti sottoposti all’obbligo di firma. Dopo la liberazione dell’Asilo, gli anarchici avevano occupato la scuola di via Tollegno da cui sono andati via nel corso dell’estate.