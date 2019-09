Cesa (UDC): “Salvini e la Meloni devono capire che senza un partito di centro, non vanno da nessuna parte”

Agenpress. Noi democratici cristiani siamo sempre stati proporzionalisti, lo siamo ancora di più quando si parla di tagli dei parlamentari. Si vuole ridurre il numero? Non c’e’ alternativa al sistema proporzionale con preferenza.

In caso contrario il rischio, anzi più di un rischio, sarebbe la mortificazione della rappresentanza, l’esclusione di forze che pure hanno una loro importante consistenza sulla scena parlamentare. Per riavvicinare i cittadini alla politica la strada maestra è il proporzionale.

Quando manca un centro non c’è stabilità nel paese, dominano gli eccessi, l’intemperanza delle posizioni. L’Italia ha bisogno di ritrovare la strada per liberarsi dal morbo del sovranismo. Noi siamo nel centrodestra. Ma con i nostri valori. E tra i nostri punti fermi c’è l’europeismo, dichiara Lorenzo Cesa segretario nazionale dell’UDC a Spraynews.it.

Salvini e la Meloni devono capire che senza un partito di centro moderato, che parli al mondo popolare, non vanno da nessuna parte. Ai leader di Lega e Fratelli d’Italia ricordo che le regionali si vincono solo grazie all’apporto consistente dei voti moderati.

Abruzzo, Basilicata e Sardegna ne sono la dimostrazione. Ma il centrodestra per essere davvero unito non può essere gestito esclusivamente dai sovranisti. Centrodestra unito significa la presa d’atto che l’anima moderata e centrista ha piena dignità. Che le nostre posizioni e valori meritano attenzione e rispetto. Ecco perché è quanto mai urgente ricreare una forza che faccia riferimento al Partito popolare europeo.

Berlusconi in queste settimane ha ricollocato Forza Italia in un’area europeista e alternativa ai sovranisti. In ogni caso noi non aspettiamo nessuno. Intanto riorganizziamo il campo con l’ambizione e la fondata speranza che possa nascere al centro qualcosa di più consistente.

Così al quotidiano online Spraynews.it il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa.