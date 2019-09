Roma. Rimpasto Giunta Raggi. Gregori (PD): più che “fase 2″ sembra un remake sbiadito che affascina solamente gli attori protagonisti”

Agenpress – “A meno di 2 anni alla scadenza del mandato invece di presentarsi con una visione su Roma e dare una progettualità seria e strutturata alla macchina amministrativa capitolina, la Sindaca ci presenta l’ennesimo cambio di giunta”.

Così Augusto Gregori, della Segreteria del PD Lazio sulla sua pagina Facebook.

“Sindaca, fuori dal palazzo c’è Roma che soffre e che ha necessità di risposte, e c’è la grandezza di Roma che ha necessità di essere amministrata e indirizzata con politiche efficaci ed efficienti. Tutto ciò non si è visto fin’ora e non lo si vede adesso. A parte progetti e visioni che abbiamo capito non esserci, ancora non sento parlare, da parte del Campidoglio dell’organizzazione dei 150 anni di Roma, dove si potrebbe strutturare la rinascita della capitale, ad esempio. Tutto questo più che una “fase 2″ sembra un remake sbiadito che affascina solamente gli attori protagonisti”.