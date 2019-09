Tassa su merendine, Codacons: serve solo a far cassa

Agenpress. La sugar tax, ossia la tassa su merendine e bibite gassate allo studio del Governo, è una tassa ipocrita che vede la netta contrarietà dei consumatori e che non sarà in nessun caso accettata dai cittadini. Lo afferma il Codacons, pronto alle barricate contro il nuovo balzello.

“La tassa in questione non lancia alcun messaggio educativo, e serve solo a fare cassa sulla pelle dei consumatori – spiega il presidente Carlo Rienzi – Non a caso all’estero tassazioni di questo tipo si sono rivelate un flop, non hanno migliorato lo stile alimentare dei cittadini e hanno creato danno all’economia, al punto da essere abbandonate da molti paesi”.

“I consumatori italiani dicono “no” a priori alla tassa sulle merendine, anche in presenza di campagne e messaggi educativi, poiché è solo balzello ipocrita che varrà su pochi beni e non su tutti gli alimenti pericolosi per la salute umana, porterà ad una riduzione dei consumi e a un danno economico per il paese, senza avere alcun effetto sul fronte sanitario” – conclude Rienzi.