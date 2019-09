Salvini. Di Maio ha tradito i suoi elettori e gli ideali del M5S. Referendum, centrodestra compatto

Agenpress – “Noi non andiamo a cercare nessuno. Sicuramente molti elettori e anche qualche eletto dei 5 Stelle volevano cambiare il mondo, l’Italia e l’Europa e si vedono al governo con Renzi, Gentiloni, Franceschini, la Boschi. Quindi che qualcuno voglia rimaner pulito lo capisco, poi ognuno farà le sue scelte”.

Così ha risposto Matteo Salvini a una domanda sui parlamentari del Movimento 5 Stelle che potrebbero passare alla Lega. “Nessuno va a comprare nessuno. Se c’è qualcuno che ha svenduto l’ideale dei 5 Stelle è Di Maio”.

“Politicamente Di Maio ha tradito. Ha tradito i suoi elettori. Lo vedranno in Umbria. In Umbria c’è la prima alleanza organica Pd-5Stelle. Vedremo gli umbri chi premieranno”.

“In questi minuti è arrivata la settima regione che ha votato il referendum per una legge elettorale maggioritaria. E quindi siamo assolutamente compatti, convinti, determinati. Non c’è bisogno di incontrarsi ogni quarto d’ora”, ha aggiunto sul referendum per l’abrogazione della parte proporzionale della legge elettorale. Quindi non serve un vertice? “No. I fatti stanno parlando per noi. Stanno votando in Liguria, quindi 8 Regioni permetteranno agli italiani di votare per avere una legge elettorale seria”.