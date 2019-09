La “Notte sul Golfo”: Josephine Alessio premiata come volto della anno dell’informazione Rai

Agenpress. Presso la dimora storica di Villa Avellino si sono ritrovati personaggi e interpreti de “La Notte sul Golfo”, un’iniziativa ideata da Ugo Autuori e scritta e diretta con Walter Bisogni. Beppe Convertini e Cinzia Profita hanno presentato la serata dedicata al premio che è andato a numerose eccellenze italiani.

Tra i premiati, a cui è andato “E’ Campania” nella “Notte del Golfo” 2019, la giornalista di Rai News 24, Josephine Alessio il cui riconoscimento è andato come volto dell’anno dell’informazione Rai.

Josephine Alessio, giornalista professionista, laureata in lingue e letterature straniere, è uno dei volti di RaiNews 24, dove è approdata nelle tv in cui ha anche condotto programmi di cui è stata produttrice. E’ lei (unica giornalista donna in Italia ad aprire la finestra televisiva sul mondo) a condurre, ogni mattina, alle 5.30, la prima edizione del tg, a reti unificate su Rainews24, Rai Uno e Rai Tre.