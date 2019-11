Maltempo sull’Italia: allagamenti e alberi caduti a Roma. Colpite soprattutto la Liguria e la Campania

Agenpress – Allagamenti, alberi caduti, rami, pali elettrici, cornicioni e tegole pericolanti e qualche auto in panne a Roma e provincia a causa del maltempo. Sono oltre 150 gli interventi effettuati finora dai vigili del fuoco. Tra le zone più colpite Portuense, Cinecittà, Tiburtina e Castelli Romani.

Un’ondata di maltempo ha investito l’Italia. Colpita soprattutto la Liguria, dove il forte vento e le piogge hanno provocato esondazioni, allagamenti e cedimenti stradali.

da segnalare l’esondazione del Vara che, oltre ad allagamenti vari, sta provocando anche gravi disagi alla circolazione. A Borghetto Vara il fiume è arrivato a coprire il parco comunale, il campo sportivo e fino a viale Regina Margherita, almeno mezzo metro di acqua che ha invaso negozi e abitazioni. Sono attese altre ondate piena verso le 19. A Varese Ligure (Sciarpato e Cadivara) quattro famiglie sono state evacuate, il fiume Vara intanto cresce ed è stato superato il secondo livello di guardia a Sesta Godano e a Brugnato. Annullate le partite di calcio dalla Seconda categoria alla Promozione.

Temporali in tutto il Nord, ma disagi anche in Toscana (un fulmine ha colpito il campanile della chiesa Santa Maria Ausiliatrice a Firenze), nel Salernitano con punte fino a 140-150 milimetri di pioggia in meno di 12 ore.

Nel bacino idrografico del Sarno e del Salernitano ci sono stati allagamenti a Castel San Giorgio (venti famiglie sono state evacuate e saranno ospitate in strutture alberghiere), San Marzano sul Sarno (per esondazione fiume Sarno all’altezza di via Marconi), Nocera Superiore, Nocera Inferiore. A Corbara, in provincia di Salerno, è crollato un pezzo di strada a pochi metri dall’abitato ed è stato vietato il transito ai Tir. Domani scuole chiuse a

Castel San Giorgio, Siano, Nocera Inferiore, Pagani, Sarno, Roccapiemonte e San Marzano sul Sarno, in provincia di Salerno.

In Toscana i vigili del fuoco del comando di Pisa hanno fatto una trentina di interventi per allagamenti e alberi pericolanti e fino alle 22 permane il codice giallo per rischio temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico nella zona di Firenze.