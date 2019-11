ArcelorMittal. Confindustria, “effetti negativi su Taranto”. Arcivescovo, “disastro sociale”

Agenpress – “L’annunciato ritiro di ArcelorMittal dallo stabilimento ex Ilva avrà effetti negativi sulla città di Taranto e sull’economia dell’intero Paese con particolare impatto sull’occupazione”, avverte Confindustria. Via Dell’Astronomia “auspica che si possano creare le condizioni per riaprire il confronto con l’azienda che abbia come obiettivo il mantenimento della produzione siderurgica a Taranto”.

Preoccupato anche l’arcivescovo di Taranto, monsignor Filippo Santoro che parla di “disastro sociale”, chiedendo che “i commissari governativi intervengano affinché AlcelorMittal receda dalla volontà di abbandonare l’Ilva. E’ una calamità sociale che si prevede e che si aggiunge a quella ambientale. Si è stati inerti di fronte a questa possibilità, ognuno sosteneva un aspetto della questione. Ora ci vuole una concertazione a livello di governo centrale, perché finora si è stati ad attendere l’evolvere dei fatti senza intervenire. Le circostanze richiedono a tutti uno sforzo di rinnovata analisi e di creatività. Un’altra soluzione calamitosa sarebbe una cassa integrazione che duri 10-20 anni, ma questo sarebbe aggirare l’ostacolo mentre dobbiamo creare posti di lavoro”.