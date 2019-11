Brunetta (FI): “Quota 100 e Reddito di cittadinanza non hanno contribuito a creare nuovi posti di lavoro”

Agenpress. Le tasse sono aumentate, eccome. E non avrebbe potuto essere altrimenti, considerando che l’Esecutivo giallorosso non ha per nulla intenzione di ricorrere all’unica alternativa possibile e auspicabile, quella del taglio della spesa pubblica, a partire dalle costosissime misure assistenzialiste di quota 100 e reddito di cittadinanza, che proprio ieri lo Svimez ha accusato di non aver contribuito per nulla a creare nuovi posti di lavoro.

Così il Governo, per rispettare il rapporto deficit/Pil concordato con la Commissione Europea per il 2020, ha dovuto ricorrere a nuove tasse, salvo poi accorgersi che quelle introdotte sono controproducenti per l’economia e fanno perdere voti ai partiti che le hanno proposte.

Da qui, è partita una gara di dietro front nel tentativo di ridurle, durante il passaggio parlamentare. Il problema, come ricordato dal ministro Gualtieri, è che ormai i saldi non si possono più toccare, perché altrimenti Bruxelles boccerebbe la manovra.

E’ quanto dichiara, in una nota, Renato Brunetta (Forza Italia).