A. Mittal. Rossi. L’antindustrialismo del M5S aiuta i padroni e produce il rischio di “bombe” sociali e ecologiche

Agenpress – “Chissà se Arcelor Mittal vorrà davvero andare via. Io penso di no perché controllare la più grande acciaieria d’Europa può far comodo al più grande gruppo siderurgico mondiale.

Quel che è certo è che, se si riaprono le trattative,Arcelor chiederà non solo lo scudo penale ma di ridiscutere i suoi impegni e soprattutto il numero dei lavoratori da reimpiegare.

Così, si è finito per dare un alibi ai padroni e si è consentito loro di riaprire da una posizione di forza la trattativa per fare meglio i loro interessi a danno dei lavoratori e del territorio.

Il fatto è che c’è una crisi mondiale dell’acciaio e il gruppo indiano ha tutto l’interesse a rivedere i contratti”.

Lo scrive in una nota Enrico Rossi, governatore della Toscana.