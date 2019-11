Brunetta: “Le elezioni regionali dell’Emilia Romagna potrebbero concludersi con la caduta dell’Esecutivo”

Agenpress. Il governo delle 4 sinistre si era presentato come quello in discontinuità con il precedente governo Lega-Cinque Stelle, credendo che fosse sufficiente sbandierare un po’ di spirito europeista e presunti buoni rapporti intrattenuti con la Commissione Europea, per avere carta bianca nella Legge di Bilancio.

Non è stato così. Innanzitutto perché la manovra presentata in Parlamento, che fra l’altro è peggiorativa di quella ufficialmente presentata a Bruxelles con il draft budgetary plan, è già stata bocciata dalla Commissione, che l’ha definita inutile per la crescita, soprattutto per via della presenza di misure assistenzialiste di spesa pubblica come la quota 100 e il reddito di cittadinanza, in piena continuità con il governo precedente.