Intervista a Pino Aprile: basta trattare il Sud come una colonia interna. Se non cambia, la secessione la faremo noi

Questa situazione di subalternità del Sud d’Italia è a tuo avviso un retaggio del processo Risorgimentale – raccontato nei tuoi libri alla stregua di una “guerra di annessione” promossa dal Piemonte -; o è invece da imputare alla mediocrità della classe politica meridionale brava perlopiù a svendere gli interessi del territorio?

Sono vere entrambe le ipotesi: la prima apre questo tipo di dinamica fondata sull’ingiustizia, mentre la seconda lo perfeziona. Prima dell’unificazione “a mano armata” fatta di stragi, genocidi e saccheggi, il Regno delle due Sicilie – poi diventato “Mezzogiorno d’Italia” mentre prima non era “Mezzogiorno” di nessuno – eccelleva, ad esempio, nella costruzione dei treni. Questi treni li vendeva anche all’estero, li vendeva perfino allo stesso Piemonte che andò a comprare le locomotive a Napoli dopo aver costruito le sue ferrovie. All’indomani dell’unificazione, guarda caso, i treni a Napoli improvvisamente non hanno saputo più fabbricarli. Se gli operai si permettevano di protestare contro la de-industrializzazione, il nuovo potere mandava l’esercito per sparare ad altezza d’uomo. Prima dell’unificazione, in tutta la storia dell’umanità – dall’uomo di Neanderthal fino a Garibaldi – dal Meridione non era mai migrato nessuno, dopo sono andate via 20 milioni di persone. Prima dell’unificazione il Regno delle due Sicilie aveva alcuni fra i migliori cantieri navali al mondo, tanto è vero che la prima nave a vapore la Gran Bretagna se la fece costruire dai napoletani; dopo l’unificazione, invece i cantieri rimasero solo al Nord, mentre quelli del Sud dovettero chiudere quasi tutti. A pensarci bene Fincantieri fa politiche di questo genere ancora oggi. È chiaro che la sofferenza del Mezzogiorno è figlia delle dinamiche che ne hanno decretato la sostanziale invasione e annessione al resto del Paese. Dopodiché, usando le armi dell’economia e della politica, il Mezzogiorno si è trasformato in una “colonia interna”. Certamente il Sud d’Italia esprime una classe dirigente – non solo politica – che è per sua natura subalterna; può prosperare cioè solo gestendo un potere delegato da altri, e solo nella misura in cui questo potere delegato serve gli interessi del Nord. Basta vedere la sconcezza, la vergogna e l’infamia dei parlamentari meridionali che votano in blocco – quale “priorità nazionale”- la linea alta velocità Torino/Lione per rendersene conto. Nelle sette Regioni meridionali messe insieme circolano meno treni che nella sola Lombardia, mentre a Matera – come in tante altre grandi città del Sud – un treno non è ancora mai arrivato. Ma di questo non si preoccupa nessuno.