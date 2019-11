Matteo Renzi: “Noi di Italia Viva sconfiggeremo Salvini”

Agenpress. «La nascita di Italia Viva viene raccontata come una fuga. E invece è una storia nuova ma già importante nella vita politica italiana. Tanto che ha già avuto effetti perfino su Salvini – e qui dirò quella cosa a favore che ho promesso.

Il mio omonimo è una persona intelligente, ha capito che la sua posizione assunta nell’estate per lui è solo disastrosa e sta cambiando. Ha fatto i conti e sa che non ci saranno le elezioni. E allora insegue un nuovo elettorato, più moderato, più responsabile, più europeista». E se lo fa «è perché da quest’estate a oggi è nata Italia Viva, che va proprio in quella direzione».

«Vedrete che a destra qualcosa comincerà a muoversi. Noi di Italia Viva cresceremo. E gli altri, anche i leghisti, ci temono. Sanno che qui c’è un popolo, che crescerà, sarà sempre più forte e sarà capace di vincere la battaglia dell’agenda setting del 2020. E si aprirà ad esperienze diverse, di destra o sinistra, ed emulerà ciò che ha fatto Macron.

Lo dico perché lo vedo. Al momento «la conversione moderata di Salvini è fatta soltanto di parole, è evidente. Ma è il segno che le cose stanno cambiando». E la conferma è data dalla crisi dei grillini. Del resto, la politica corre veloce: «Negli ultimi due anni è cambiato tutto, nei prossimi tre cambierà di più. E Salvini noi lo sconfiggeremo».

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Renzi.