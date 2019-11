Hong Kong. La polizia spara a bruciapelo contro due dimostranti: uno è in gravi condizioni

Agenpress – Almeno due persone sarebbero state colpite da colpi di pistola sparati dagli agenti a Sai Wan Ho. Entrambi, secondo i media locali e i filmati postati sui social, sono stati portati via in ambulanza ed erano coscienti.

Le immagini girate da un reporter di Cupid Producer mostrano l’agente, non in tenuta antisommossa, afferrare un giovane con la maglietta bianca e intanto puntare l’arma contro un secondo ragazzo in t-shirt nera. Quello allunga la mano, come per afferrare la pistola, subito dopo il poliziotto gli spara a bruciapelo all’addome.

E’ un ragazzo 21enne il ferito più grave, raggiunto al petto, è stato prima soccorso e portato via che era ancora cosciente e poi operato d’urgenza. Secondo i media locali attualmente, si trova in terapia intensiva dove è sotto stretta osservazione.

La polizia ha lanciato cinque raffiche di lacrimogeni a Pedder Street, nel cuore della città con molti uffici, tentando di disperdere i manifestanti che stanno in piccoli gruppi cercando di bloccare i mezzi trasporto creando barricate sulle principali vie in diversi distretti. La rabbia, dopo un weekend con oltre 100 arresti, è aumentata dopo i ripetuti colpiti di pistola sparati dagli agenti.

“E’ doloroso vedere la città caduta in uno stato di polizia“, scrive su Twitter Joshua Wong, leader del ‘movimento degli ombrelli’ del 2014 e tra gli attivisti più in vista del fronte pro-democrazia di Hong Kong, criticando le violenze di oggi tra manifestanti e polizia, che ha usato metodi molto duri. Lo stesso Wong ha rilanciato un video amatoriale in cui si vede un agente in moto che cerca di investire gli attivisti vestiti.

La rabbia dei manifestanti di Hong Kong è tornata a esplodere venerdì, dopo che è stata diffusa la notizia della morte del 22enne Chow Tsz-lok, studente all’Università di Scienza e Tecnologia, caduto dal terzo piano di un parcheggio mentre era in corso una operazione di sgombero della polizia. Le circostanze non sono ancora chiare, ma per molti cittadini Chow è la prima vittima della “brutale” repressione organizzata dal governo di Pechino e da quello locale ed eseguita dagli agenti di polizia.