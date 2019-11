Roma. Rifiuti. Corrotti (Lega): “Raggi si dimetta per bene città”

Agenpress. “Non è più rimandabile un intervento da parte del governo sulla spaventosa crisi della raccolta dei rifiuti che sta soffocando, giorno dopo giorno, la Capitale sotto gli occhi inermi della sindaca Raggi. Un disservizio che evidenzia sempre più le lacune di Ama, fino ad oggi sorretto su un fragilissimo equilibrio basato principalmente sulla buona volontà delle regioni vicine che hanno evitato il peggio accogliendo i cumuli di spazzatura che hanno invaso le nostre strade. Un allarme che ha a richiamato l’attenzione dell’Ordine dei Medici e del Garante per l’Infanzia a causa delle estreme condizioni igienico-ambientali.

Mi auguro che al seguito dell’interrogazione presentata oggi dal senatore De Vecchis, in cui si chiede un pronto intervento da parte del ministro Costa sulla Capitale ci sia uno sforzo da parte di tutte le parti in campo per far tornare al più presto i romani in un regime di normalità.”

Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio.