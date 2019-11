Roma, Mollicone (FdI): “Dove sono finiti fondi e poteri speciali per Roma? Solo Fdi ha politica per la Capitale”

Agenpress. “Ci chiediamo dove siano finiti poteri speciali e fondi per Roma Capitale, come denunciato dal Vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Già in Regione Lazio Fratelli d’Italia ha presentato una mozione, poi approvata, per il rafforzamento dei poteri di Roma Capitale. Fdi chiede che la città sia equiparata alle altre capitali europee, a partire da concetti base come la garanzia di servizi efficienti e di una corretta gestione dei flussi turistici e dei pendolari, cominciando con il miglioramento del trasporto pubblico.

Ora che perfino l’ente governato dal segretario di uno dei partiti di maggioranza ha approvato un atto per questi temi, è necessario che il parlamento e il governo si impegnino alla formulazione di una proposta specifica, condivisa e trasversale, nell’interesse di Roma e dei romani.”

E’ quanto dichiara il deputato FDI e componente dell’esecutivo romano del partito, Federico Mollicone.