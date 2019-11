Bolletta del gas: chi paga di più tra Nord e Sud Italia? Le voci di spesa che variano in bolletta

Agenpress – Il prezzo finale della fornitura di gas naturale per la produzione di acqua calda sanitaria, per la cottura dei cibi e il riscaldamento domestico, varia a seconda dell’area geografica in cui si trova l’utenza.

Secondo lo studio di ComparaSemplice.it, a parità di volumi di gas metano prelevati, al Centro e nel Sud Italia la bolletta del gas è più alta rispetto a quella che pagano i clienti del Nord Italia.

Lo studio è stato condotto attraverso il confronto delle tariffe gas attualmente attive sul mercato tutelato (IV e ultimo trimestre 2019), definite dall’Autorità di Regolazione per Energia (ARERA).

Le voci di spesa che variano in bolletta, da regione a regione

Mettendo a confronto una bolletta del gas di due clienti tipo (consumi pari a 1.400smc/anno) uno residente a Milano e l’altro a Roma, si nota subito che il cliente romano paga circa 200€ in più all’anno, tasse incluse, rispetto al cliente di Milano. Da cosa dipende questa differenza?

Al contrario di quanto si potrebbe pensare il divario non dipende dal prezzo della materia prima gas, ma da altre voci di spesa che concorrono alla composizione dell’importo finale fatturato. Si tratta della spesa per il trasporto e la gestione del contatore, l’accisa e l’addizionale regionale.

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore

Nel mercato tutelato la spesa per il trasporto e la gestione del contatore influisce sulla bolletta di un cliente tipo per il 19,84% sul prezzo finale.

L’Autorità stabilisce le tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas. Per il periodo 2014-2019 sono stati previsti sei ambiti geografici che differenziano le tariffe di distribuzione e misura del gas naturale:

Nord occidentale: Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria. Nord orientale: Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia-Romagna. Centrale: Toscana, Umbria e Marche. Centro –sud orientale: Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Centro-sud occidentale: Lazio e Campania. Meridionale: Calabria e Sicilia.

Tenendo conto delle diverse zone, riportiamo nella tabella sottostante la differenza di prezzo del gas naturale (imposte escluse) per utenze residenziali con consumo annuo di gas naturale pari a 1400 Smc.

Consumo Annuo gas (Smc) Zona Nord occidentale Zona Nord orientale Zona Centrale Zona Centro-sud orientale Zona Centro-sud occidentale Zona Meridionale 1.400 697,32 655,38 700,20 725,36 776,04 843,34

Le imposte: l’accisa

Le imposte (accisa e addizione regionale) rappresentano circa il 22% di una fattura per la fornitura di gas naturale a uso domestico.

L’accisa è un’imposta indiretta sui consumi che per il gas, si basa su scaglioni di consumo e sulla suddivisione territoriale.

Per i gas a uso residenziale, la spesa dell’accisa varia in base a 4 scaglioni di consumo (Smc/anno) e due macro-regioni territoriali:

Fino a 120: Accisa per il Centro-Nord è 0,044€/Smc; Accisa Centro-Sud è 0,038€/Smc.

Tra 121-480: Accisa per il Centro-Nord è 0,0175€/Smc; Accisa Centro-Sud è 0,135€/Smc.

Tra 481-1.560: Accisa per il Centro-Nord 0,170€/Smc; Accisa Centro-Sud è 0,120€/Smc.

Oltre 1.560: Accisa per il Centro-Nord 0,186€/Smc; Accisa Centro-Sud è 0,150€/Smc.

L’addizionale regionale sul gas

Un paragrafo a parte merita l’addizionale regionale: un ulteriore prezzo che influisce e diversifica il costo del gas da zona a zona.

Si tratta di un’imposta calcolata sulla base di aliquote definite a livello regionale e differenziate per scaglioni di consumo annuo di gas.

Dunque ogni regione può decidere di applicare o meno l’aliquota e in che misura: ad esempio in Lombardia non viene applicata alcuna aliquota mentre, nel Lazio, le tariffe variano tra 0,022€/Smc e 0,03099€/Smc a seconda dello scaglione di consumo.

Per sapere qual è l’addizionale regionale previsto per la propria utenza, basterà controllare sul portale ufficiale della regione di appartenenza.

Quanto varia il prezzo del gas in bolletta da città a città?

Confrontando le condizioni economiche proposte per il servizio di fornitura del gas sul mercato tutelato in alcune principali città italiane del Nord, del Sud e del Centro, è possibile capire in quale città tra quelle analizzate si paga la bolletta del gas più salata.