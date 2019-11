Brunetta: “Spiace contraddire Conte, ma le tasse aumentano, eccome!

Agenpress. “Ci dispiace dover contraddire il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, quando affermano che la pressione fiscale non aumenterà con la Legge di Bilancio che hanno presentato in Parlamento.

Le cose non stanno proprio così. Ricordiamo, infatti, che per evitare l’aumento delle aliquote IVA, il Governo ha introdotto diverse microtasse come la plastic tax, la sugar tax e la tassa sugli autoveicoli aziendali, che aumentano l’onere fiscale sui contribuenti, come scritto nero su bianco nel Documento Programmatico di Bilancio pubblicato lo scorso 15 ottobre dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quale si legge che la pressione fiscale sale dal 41,9% al 42%.

E’ quanto dichiara, in una nota, Renato Brunetta (FI).