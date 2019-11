A. Mittal. Sindacati convocati per venerdì, Fim, Fiom e Uilm hanno intenzione di non partecipare

Agenpress – Fim, Fiom e Uilm hanno l’intenzione a quanto si apprende da fonti sindacali – di non partecipare all’incontro convocato da ArcelorMittal per venerdì prossimo nell’ambito della procedura formale per la ‘retrocessione’ dei siti dell’ex Ilva.

I sindacati, infatti, ribadiscono di non riconoscere a ArcelorMittal un diritto di recesso, quindi neanche la procedura stessa, e chiedono quindi un incontro che sia sulle prospettive per proseguire con la gestione di ArceloMiittal e che sia alla presenza del governo (che in questo caso non era prevista).

“Ci hanno detto che hanno iniziato a pagare i fornitori. Ora vediamo se ci sono le condizioni per far sospendere la protesta dell’indotto”, ha detto il segretario generale della Fiom Cgil Puglia e Taranto, Giuseppe Romano, al termine di un incontro tra azienda e sindacati sul tema dell’indotto. “Ora è stata convocata anche Confindustria e parteciperemo a questo incontro per capire come si evolve la situazione”.

“L’azienda ci ha detto che il blocco delle merci alla portineria C attuato oggi dai lavoratori dell’indotto sta creando problemi all’attività della cokeria. C’è rischio di fermata degli impianti con conseguenze sia sul piano ambientale, con rischio di emissioni in atmosfera, che su quello occupazionale, con eventuale ricorso alla Cig”, ha aggiunto dopo l’incontro tra le organizzazioni sindacali e l’azienda sul tema della protesta delle aziende dell’indotto.