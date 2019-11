Cagliari, alta tensione in carcere. A Sassari scoperto un telefono cellulare in cella. Protesta la Polizia Penitenziaria

Agenpress. Tornano al centro delle cronache le carceri della Sardegna. Nella Casa circondariale di Cagliari, in particolare, all’interno della quale si è vissuta questa mattina una giornata ad alta tensione ed a Sassari, dove la Polizia Penitenziaria ha sequestrato un telefono cellulare in una cella.

“Quel che è avvenuto a Cagliari è colpa e conseguenza della scriteriata ed assurda protesta violenta di un detenuto”, spiega Luca Loi, dirigente cagliaritano del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE. “E’ successo che durante la contestazione di un rapporto disciplinare, per altro relativo ad insulti ai danni di un poliziotto la sera antecedente, il detenuto oggetto della contestazione inveiva contro il Preposto della Polizia Penitenziaria, cercando di morderlo e solamente il pronto intervento di altri due Agenti ha evitato che la situazione degenerasse.

Alla fine sono finiti sotto le cure del nosocomio cittadino cagliaritano tre poliziotti che in questo momento si stanno sottoponendo ai controlli di screening relativi alle malattie virali. Per quanto accaduto va dapprima la solidarietà ai tre poliziotti oggetto di aggressione ed un invito che non cada nel vuoto affinché il personale di Polizia Penitenziaria venga dotato di adeguati mezzi necessari peer contrastare queste gravi e assurde”.

Per il Segretario Generale del SAPPE Capece “la situazione dele carceri sarde è diventata insostenibile. Il SAPPE dice basta: i costanti e continui eventi critici che si verificano ogni giorno nelle carceri ne sono la più evidente dimostrazione. Poliziotti aggrediti, feriti, sequestrati, contusi, insultati e offesi. E quel che denuncia il SAPPE da tempo si sta clamorosamente confermando ogni giorno: ossia che la sicurezza interna delle carceri è stata annientata da provvedimenti scellerati come la vigilanza dinamica e il regime aperto, l’aver tolto le sentinelle della Polizia Penitenziaria di sorveglianza dalle mura di cinta delle carceri, la mancanza di personale – servono almeno 8.000 nuovi Agenti rispetto al previsto -, il mancato finanziamento per i servizi anti intrusione e anti scavalcamento.

Il SAPPE da anche notizia della fruttuosa perquisizione nel carcere sassarese di Bancali. A darne notizia è Antonio Cannas, delegato nazionale per la Sardegna del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: “Un plauso agli uomini della polizia penitenziaria di Bancali a che, nonostante la cronica carenza di personale, non rinunciano al controllo e alla repressione di condotte messe in atto dai detenuti. Al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria chiediamo interventi concreti come, ad esempio, la dotazione ai Reparti di Polizia Penitenziaria di adeguata strumentazione tecnologica per contrastare l’indebito uso di telefoni cellulari o altra strumentazione elettronica da parte dei detenuti nei penitenziari italiani”, conclude Cannas.