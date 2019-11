Editoria, Pastorino (Leu): Solidarietà a giornalisti Secolo XIX, grave taglio poligrafici

Agenpress. “Un’altra brutta notizia per la libera informazione. Il taglio dei poligrafici del Secolo XIX in Liguria rappresenta l’ennesimo fatto grave, che danneggia la qualità dell’editoria, peraltro in una testata storica. Parliamo infatti di un quotidiano che è un punto di riferimento. Manifesto tutta la mia solidarietà e la mia vicinanza ai lavoratori, colpiti da questa errata decisione, e ai giornalisti, che hanno tolto la loro firma in segno di protesta verso la proprietà, il gruppo Gedi News Network”.

Lo dichiara il deputato di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e Uguali.

“In un momento così delicato per il mondo dell’informazione – aggiunge Pastorino – gli editori non devono vedere i lavoratori come dei costi da ridurre. Bisogna puntare sulle loro competenze per rilanciarsi sul mercato. Altrimenti di taglio in taglio si rischia l’estinzione”.