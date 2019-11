Di Maio: “Ci presenteremo da soli alle elezioni regionali”

Agenpress. Il voto online di ieri è stato un grande esercizio di democrazia ed ha dimostrato la grande forza del Movimento 5 Stelle e dei nostri iscritti.

Loro, ancora una volta, ci hanno indicato la direzione, la strada da intraprendere. E lo hanno fatto in modo chiaro, dicendo no ai tatticismi, no alle manovre di palazzo.

Siamo il MoVimento 5 Stelle e ci presenteremo da soli alle elezioni regionali.

Con le nostre idee, la nostra forza e il nostro simbolo.

“Non so quanto prenderemo in Calabria e in Emilia-Romagna, ma lavoreremo per eleggere qualche consigliere”, “vedo tanta paura per gli effetti sul governo, ma non è un voto di fiducia sul governo”. Proposta in Calabria la candidatura di Francesco Aiello.

E’ quanto ha dichiarato, in una nota, Luigi Di Maio.