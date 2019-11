Fibrosi cistica: 22-24 novembre VII edizione Forum Italiano

Agenpress. In provincia di Pescara dal 22 al 24 novembre sono in corso i lavori della settima edizione del Forum Italiano sulla fibrosi cistica, che rappresenta la malattia genetica grave più diffusa, è una patologia complessa con molteplici impatti sulla vita delle persone cui viene diagnosticata.

“Ritengo che si debbano correggere innanzitutto, con disposizioni più vincolanti, la regolarità e i criteri di ripartizione delle risorse statali, così come le modalità difformi delle Regioni nell’impiego di risorse specificamente destinate dal Fondo sanitario per la fibrosi cistica – dichiara Nicoletta Verì, Assessore alla Salute della Regione Abruzzo, rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome che ha patrocinato l’evento – Devono essere recepite, in sede di conferenza unificata, raccomandazioni e direttive sugli standard assistenziali, quantitativi e qualitativi per il personale multiprofessionale dedicato all’assistenza, sia per l’età pediatrica che per gli adulti, visto che diverse Regioni, soprattutto quelle in Piano di Rientro, soffrono gravi carenze logistiche e di personale.

Colpire la malattia alla radice sarà sempre più possibile con il progresso scientifico – conclude Veri – ma lo sarà ancora di più con una forte e leale collaborazione tra Stato e Regioni”.