M5S. Di Maio sotto schiaffo. “Ha fallito, ora basta, uomo solo al comando scoppia”

Agenpress – “Col voto di ieri il M5s ci ha detto a Roma c’è il governo, ma sul territorio c’è il movimento: e non possiamo asservire il M5s alle logiche del governo”.

Lo ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, a Castelvetrano, in realtà sconfessato dalla base grillina, che ha votato per andare da soli alle Regionali.

“Senza gli attivisti che votano e chi lavora sul territorio noi non saremo a Roma, nell’Europarlamento e nei Consigli regionali”.

E su Facebook Roberta Lombardi scrive: “Usiamo Rousseau per davvero, non come scudo dietro cui nascondersi! E non per procrastinare la presa di coscienza dell’inevitabile, ovvero che il ruolo del Capo politico singolo ha fallito e che l’unica grande riappropriazione della propria identità è lavorare come intelligenza collettiva, riconoscendola e rispettandola”. “Il piccolo principe ricordava a se stesso che l’essenziale è invisibile agli occhi, perché non si vede che col cuore. Quello che abbiamo regalato e condiviso con il MoVimento fino ad oggi e che ci permette di vedere davvero se lo vogliamo!”.

“Arriva sempre il momento, per ognuno di noi, di guardarsi allo specchio e ammettere che nonostante gli enormi sforzi fatti, il grande lavoro prodotto, stiamo fallendo. Abbiamo sbagliato?”, ha scritto Emanuele Dessì.

“Sì, tutti e tanto, soprattutto quando abbiamo pensato che bastasse uno di noi, il più bravo, per condurre il Movimento. Non è cosi”. “Gli uomini soli al comando, nei gruppi come il nostro, non funzionano. Non mi piaceva Berlusconi, non mi piaceva Renzi, non mi piaceva Salvini… ma in quel ruolo non piace neanche Luigi Di Maio. Noi dovevamo e dobbiamo essere qualcosa di diverso. Dovevamo e dobbiamo dare un segnale di cambiamento, soluzioni innovative, nel merito ma soprattutto nel metodo”.

Anche se per il presidente della Camera, Roberto Fico, “la riflessione dev’essere sul Movimento, sulla sua identità, sui progetti e sui programmi”, “una riflessione vera a 360 gradi su tutto”. Intanto per mercoledì 27 novembre a partire dalle 20.30 è stata convocata l’assemblea dei deputati con all’ordine del giorno “aggiornamento della situazione politica” per fare il punto con il capo politico. Come di consueto, la riunione si terrà nell’Auletta dei Gruppi di Montecitorio.

Critico anche il senatore del M5S Nicola Morra. “Il voto di ieri su Rousseau dimostra che l’uomo solo al comando scoppia, c’è la necessità di gestire il Movimento in maniera più collegiale e plurale” dice a 24 Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. Il presidente della Commissione Antimafia afferma: “Noi i voti li rispettiamo ma Emilia Romagna e Calabria sono realtà diverse. Le mele non si associano alle pere e per questo io ho deciso di non votare. Dobbiamo difendere la nostra identità, perché dovremmo sostenere Bonaccini? La richiesta degli attivisti è un’altra”.