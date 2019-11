Rifiuti Roma. La Regione contro Raggi. “Trovi una soluzione o commissariamento”

Agenpress – “Se il Comune non individuerà nelle prossime ore soluzioni che gli competono per i compiti di raccolta e smaltimento, useremo i poteri sostitutivi per superare la loro inerzia”.

E’ l’ultimatum lanciato dall’assessore regionale del Lazio al ciclo dei rifiuti, Massimiliano Valeriani, replicando al sindaco di Roma, Virginia Raggi. “Vanno bene le riunioni – ha spiegato – purché non diventino una scusa per confondere ruoli, compiti e perdere altro tempo”.

Raggi, da parte sua, in qualità di sindaca della Città Metropolitana, ha annunciato un’ordinanza per aumentare i conferimenti alla discarica di Civitavecchia, una soluzione tampone in attesa della riapertura dell’impianto di Colleferro, attesa in settimana.

Il blocco stavolta si è creato proprio alla discarica di Colleferro, cittadina a sud di Roma, dove vengono portate ogni giorno circa 2.200 delle 3.000 tonnellate di indifferenziato prodotto dalla Capitale (quasi tutto il resto finisce fuori dal Lazio).

L’impianto è sostanzialmente fermo dal 9 novembre , quando un operaio di 65 anni, Giuseppe Sinibaldi, è morto investito da una ruspa, impatto che lo ha fatto precipitare lungo la collina. La Procura di Velletri, che indaga sull’incidente, ha prima disposto il sequestro dell’area e poi ha chiesto al gestore la risoluzione delle criticità e una relazione dettagliata sulla sicurezza nell’impianto.

La discarica è di proprietà del comune di Colleferro, ma a gestirla è Lazio Ambiente Spa, società partecipata della Regione Lazio e presieduta da Daniele Fortini, fra l’altro ex presidente di Ama ai tempi di Ignazio Marino (e poi uscito poco dopo l’arrivo di Virginia Raggi).

“Serviranno almeno 6 o 7 giorni prima di poter riaprire”, spiegava Fortini. Il nodo in realtà era destinato a venire al pettine a breve. Nonostante vi siano ancora 200mila metri cubi disponibili, infatti, il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, molto vicino al governatore Nicola Zingaretti, ha chiesto e ottenuto dalla Regione Lazio la chiusura dell’impianto al 31 dicembre 2019 (dunque fra poco più di un mese) e la riconsegna delle chiavi.