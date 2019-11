Festival della Dottrina Sociale: Mons. Vincenzi, “Da Verona parte la Carta dei Valori per l’Italia”

“Il prossimo anno, in 10 città”

Agenpress. “Il Festival della Dottrina Sociale ha una sua continuità. Il prossimo anno sarà organizzato in 10 città. Ad annunciarlo è Monsignor Adriano Vincenzi, Coordinatore del Festival, che si è concluso all’auditorium di San Fermo Maggiore dopo le tre giornate che si sono svolte al Cattolica Center del capoluogo veneto, con la sottoscrizione ufficiale e solenne della “Carta dei Valori per un impegno per la propria città”. Verona, quindi, esperimento pilota per una proposta nazionale che vede al centro la condivisione e la collaborazione costruttiva da parte di imprenditori, amministratori, lavoratori, esponenti della Chiesa, artisti. Un segnale importante per la classe politica e per una nuova Italia.

Oggi sul palco si sono avvicendati Federico Sboarina(Sindaco di Verona), Pier Francesco Nocini (Rettore dell’Università di Verona), Giuseppe Riello (della C.C.I.A.A. di Verona), Paolo Bedoni (Presidente Cattolica Assicurazioni), Flavio Piva (Presidente BCC Veneto), Paolo Arena (Presidente Aeroporto di Verona), Maurizio Danese (Presidente Veronafiere), Fausto Bertaiola(Presidente Confcooperative Verona), Massimo Castellani(Segretario Generale CISL Verona), Massimo Bettarello(Presidente ATV Verona), Andrea Bissoli (Presidente Confartigianato Verona), Daniele Salvagno (Presidente Coldiretti Verona), Renato Della Bella (Presidente APINDUSTRIA Verona) che hanno sottoscritto il documento d’impegno.

Dal 21 al 24 la IX edizione del Festival della Dottrina Sociale, che si è aperta con il videomessaggio di Papa Francesco e la lettera del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stata teatro di centinaia di testimonianze dell’impegno concreto dei cattolici in Italia e nel mondo. Sono intervenuti dalla Ministra alle Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti al sottosegretario all’Economia e le Finanze, Pier Paolo Baretta; dal Monsignor Giuseppe Zenti, vescovo della città, al vescovo di Aleppo (Siria), Mons. Antoine Audo; al cardinale Laurent Monsengwo Pasinya, Arcivescovo nella Repubblica Democratica del Congo.