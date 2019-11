Liguria. Allarme maltempo, frane, allagamenti e 122 sfollati

Agenpress – Allerta rossa fino alle 15 di oggi 24 novembre sul Ponente ligure e sino alle 12 sul centro della regione. Notte difficile particolarmente nel Savonese per la pioggia che non ha dato tregua. La situazione peggiore ad Albisola Superiore dove il rio Basco è esondato nei pressi del ponte medievale e in altri punti. Ci sono sfollati, fa sapere l’amministrazione comunale che segnala anche frane che hanno isolata la frazione di Ellera. Il torrente Sansobbia è gonfio ma riesce ancora a scaricare. Il sindaco invita a rimanere a casa.

In tre ore, nel Savonese sono caduti 100 millimetri di pioggia. Per cercare di tenere sotto controllo la situazione in provincia di Savona sono arrivati in aiuto i vigili del fuoco dalla Spezia.

Il persistere di piogge abbondanti ha allagato parte di Savona con l’acqua che ha superato la soglia dei marciapiedi. Molte vie sembrano corsi d’acqua. Il torrente Letimbro si è ingrossato e la protezione civile comunale ha deciso di chiudere tutti i ponti sul torrente. “Non uscite da casa”, è l’appello lanciato dal sindaco Ilaria Caprioglio. Sospese anche le corse dei bus. La città è spezzata in due. La parte di Savona andata sottacqua è quella in cui le acque bianche scaricano in mare: le fogne non riescono più a farlo.

Continua a salire dunque il numero di sfollati e persone isolate lungo la regione, coinvolta da Ponente a Levante dalle piogge incessanti. così come continuano ad aumentare i disagi e i problemi. Problemi alla circolazione ferroviaria con diversi treni che subiranno limitazioni.

Albisola Marina, Albissola Superiore, Altare,Cairo, Piana Crixia, ma tutta l’area deve subire le conseguenze delle piogge che incessanti da ore interessano la zona. La Liguria continua a essere martoriata dall’ondata di maltempo. Situazioni pesanti anche sulla A10 dove si segnala l’uscita di Celle Ligure chiusa a causa di una frana. Tratto chiuso anche tra Varazze e Arenzano per uno smottamento. Primocanale in diretta dalle ore 18 di venerdì per raccontare con i suoi inviati l’evoluzione della situazione meteo. L’allerta rossa interessa la Liguria del centro-Ponente. Al Centro termina alle ore 12, a Ponente alle ore 15 di domenica 24 novembre.

La A10 è chiusa per un frana tra Varazze e Arenzano in direzione Genova. Chiusa anche l’Aurelia ad Arenzano nei pressi della galleria Pizzo, dove con allerta arancione e rossa scatta in automatico per un vecchio smottamento non ancora sanato, e a Vesima per una frana nei pressi di un camping. In provincia di Genova, nel Comune di Sant’Olcese 9 persone sono state sfollate per uno smottamento boschivo che si è avvicinato alle abitazioni. In tutta la Liguria gli sfollati sono 85. Nel capoluogo nella notte le precipitazioni sono state moderate.