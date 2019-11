Liguria. Crolla un viadotto. Toti, “chiederemo lo stato di emergenza”

Agenpress – E’ crollata una porzione di viadotto sull’autostrada A6 Torino-Savona. Si tratta di una trentina di metri dopo l’innesto con la A10, a circa un chilometro e mezzo da Savona verso Altare. Sul posto ci sono i Vigili del fuoco per accertare l’eventuale coinvolgimento di persone. Convocata una riunione in Prefettura con il governatore della Liguria Toti.

l viadotto che si è sgretolato a poco più di 500 metri dallo svincolo ed è di competenza di Autostrada dei Fiori.

Con il crollo di questo tratto autostradale, del quale ancora non si sanno le cause e dove sono prontamente arrivati i mezzi di soccorso accompagnati dalle pattuglie della polizia stradale, Savona e Valbormida sono tagliate in due nei collegamenti, visto che da ieri la strada provinciale di Cadibona è rimasta chiusa.

«In alcune zone sono caduti fino a 550 mm di pioggia in tre ore: abbiamo 50 frane aperte tra Genova, Savona e Imperia, altre sono state risolte già durante l’allerta tra una pioggia e l’altra a dimostrazione di come abbiamo reagito. La Liguria non è in ginocchio e chiederemo lo stato di emergenza», ha detto Toti.

Negli ultimi due giorni nel centro ponente della regione ligure, è caduta una quantità di pioggia superiore a quella che nell’autunno 2014 provocò l’alluvione a Genova. La cosa è stata sottolineata dalla dirigente del centro meteo Arpal Francesca Giannoni. Le cumulate a Urbe nel Savonese tra ottobre e novembre 2014 furono infatti di 1.383 millimetri, in questo ottobre-novembre si è arrivato a 1.802 millimetri. Nelle ultime 36 ore sono caduti 550 millimetri di pioggia a Urbe, 450 a Ellera e 451 a Pianpaludo nel Savonese.

Con il crollo di questo tratto autostradale, del quale ancora non si sanno le cause e dove sono prontamente arrivati i mezzi di soccorso accompagnati dalle pattuglie della polizia stradale, Savona e Valbormida sono tagliate in due nei collegamenti, visto che da ieri la strada provinciale di Cadibona è rimasta chiusa.